Ha segnato 100 gol con il Real Madrid, una cifra monstre considerando che di ruolo fa il difensore. Sergio Ramos però ha anche un bel vizietto del gol e il bottino raggiunto con la maglia del Blancos lo testimonia.

Ha timbrato anche nel match di Champions contro l’Inter, superando la marcatura dei difensori nerazzurri, che lo avevano studiato in settimana: “ho parlato con Handanovic, mi diceva che ci avevano studiato, che sapevano dove Kroos metteva il pallone e come mi muovevo io per andare a riceverlo. Sinceramente mi ha fatto piacere, perché nonostante si fossero preparati siamo riusciti a sorprenderli lo stesso“ le parole di Ramos nel post gara. “Ci giocavamo tanto, contro una squadra che ha una filosofia di gioco molto precisa, ed è andata bene. Il nostro è un gruppo complicato e la vittoria era fondamentale. L’abbiamo ottenuta. Avevamo bisogno di ritrovare la fiducia e potevamo farlo solo in un modo, giocando a calcio. Perché è ciò che ci riesce meglio. Questa era una finale, una partita a vita o morte e siamo vivi, per questo sono felice“.