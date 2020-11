Un risultato deludente, che obbliga l’Inter all’ultimo posto del proprio girone di Champions League. Amara sconfitta per i nerazzurri contro il Real Madrid, abile a imporsi 3-2 e superare proprio la squadra di Conte in classifica, in attesa del ritorno di San Siro.

Un ko che brucia, come ammesso dall’allenatore nerazzurro ai microfoni di Sky Sport nel post gara: “penso che ci vogliano anche questi step di crescita per noi. Non so quante squadre siano venute qui a Madrid a giocare questo tipo di partite, a rimontare due gol. Abbiamo ripreso la partita, abbiamo avuto le occasioni per fare il 3-2 e poi abbiamo subito il terzo gol. Sicuramente i risultati di questo ultimo periodo non premiano quello che stiamo facendo e per gli sforzi che i ragazzi stanno facendo. Però ci dimostrano che i dettagli devono essere curati al 100%, a volte i dettagli spostano la partita. C’è poco da dire sul retropassaggio, detto questo penso ci fosse un fallo su Hakimi di Mendy e su calcio da fermo c’è una marcatura che va fatta in maniera ferrea e decisa. I ragazzi devono capire che i dettagli spostano. La mentalità però con cui stiamo affrontando le partite mi lascia soddisfatto perché c’è una crescita esponenziale. Il Real Madrid oggi ha parlato di finale e il Real le finali non le sbaglia. Torniamo a casa con un risultato penalizzante“.