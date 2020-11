E’ in lotta per il titolo mondiale, ma Fabio Quartararo non ci crede poi così tanto. I punti di distacco da Joan Mir sono ben 37 e, con solo due gare da disputare, servirebbe un miracolo al francese per diventare campione.

Un titolo sfuggito secondo il rider transalpino anche per le pecche della Yamaha, non migliorata a causa della mancanza di un tester che la potesse far crescere. Una critica diretta a Jorge Lorenzo, attaccato duramente da Quartararo: “è una cosa molto importante per noi, quest’anno con il collaudatore non abbiamo fatto molti giri, quindi sarebbe fantastico contare su un pilota che voglia veramente andare in pista e fare molti test con Yamaha ed al momento questo ci sta mancando. Crutchlow? Ha guidato la Yamaha, la Honda e la Ducati, questa è una grande opportunità per noi, è fantastico e spero che saremo in grado di averlo con noi il prossimo anno“.