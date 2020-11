Quanto guadagnano i piloti di Formula 1? Una domanda che i tifosi si sono sempre posti, considerando il pericolo a cui vanno incontro Hamilton e soci durante i Gran Premi.

Ovviamente, al primo posto di questa speciale classifica stilata dall’autorevole Business Book GP, che tiene conto degli stipendi del 2020, non poteva che esserci Lewis Hamilton con i suoi 47 milioni di euro. Un ingaggio monstre che potrebbe essere rivisto nel nuovo accordo, che il campione del mondo non ha ancora firmato con la Mercedes. Al secondo posto c’è Sebastian Vettel, che fino al 31 dicembre 2020 guadagnerà 35 milioni di euro, prima di retrocedere in classifica con il passaggio all’Aston Martin, che gli garantirà 15 milioni di euro, circa 20 in meno rispetto a quanto percepito in Ferrari. Terzo Ricciardo con 20 milioni, seguito da Verstappen e Leclerc rispettivamente con 16 e 9 milioni di euro. Ultimo infine Antonio Giovinazzi, che riceve annualmente 500.000 euro dall’Alfa Romeo.

La classifica degli stipendi 2020 dei piloti

1 Lewis Hamilton (Mercedes): € 47.000.000

2 Sebastian Vettel (Ferrari): € 35.000.000

3 Daniel Ricciardo (Renault): € 20.000.000

4 Max Verstappen (Red Bull): € 16.000.000

5 Charles Leclerc (Ferrari): € 9.000.000

6 Valtteri Bottas (Mercedes): € 9.000.000

7 Kimi Raikkonen (Alfa Romeo): € 6.000.000

8 Carlos Sainz (McLaren): € 4.500.000

9 Sergio Perez (Racing Point): € 4.000.000

10 Esteban Ocon (Renault): € 4.000.000

11 Romain Grosjean (Haas): € 2.000.000

12 Kevin Magnussen (Haas): € 2.000.000

13 Alexander Albon (Red Bull): € 2.000.000

14 Lando Norris (McLaren): € 1.500.000

15 Lance Stroll (Racing Point): € 1.500.000

16 Pierre Gasly (Toro Rosso): € 1.000.000

17 Daniil Kvyat (Toro Rosso): € 750.000

18 George Russell (Williams): € 750.000

19 Nicholas Latifi (Williams): € 750.000

20 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): € 500.000