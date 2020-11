Il vaccino anti-Coronavirus è ormai pronto, nelle prossime settimane dovrebbero essere inviate già le prime dosi agli Stati Uniti e ai Paesi europei, in procinto di stipulare un accordo con ‘Moderna‘, azienda che lo ha sperimentato e prodotto.

Milioni di dosi pronte per essere distribuite, ma qual è il prezzo di ogni singola dose? Lo ha rivelato Stephane Bancel, amministratore delegato di Moderna, che ha svelato ai microfoni del Welt am Sonntag la cifra che ogni governo pagherà, ossia un prezzo compreso tra 25 e 37 dollari (tra 21 e 31 euro): “è un prezzo equo, se si considera il costo per il sistema sanitario quando qualcuno si ammala gravemente per il Covid 19. Non siamo interessati a massimizzare il profitto. Non è ancora stato firmato niente, ma siamo sul punto di concludere con la Commissione. Vogliamo rifornire l’Europa e stiamo tenendo colloqui costruttivi. È questione di giorni”.