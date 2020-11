Jannik Sinner ha raggiunto oggi i quarti di finale del torneo ATP di Sofia, superando in due set lo svizzero Huesler, il quale non ha potuto far altro che inchinarsi alla superiorità dell’azzurro.

Nel prossimo turno però ci sarà un avversario tosto per il numero 44 del ranking mondiale, ovvero l’australiano Alex De Minaur, con cui Sinner non ha un precedente positivo. In attesa di affrontare l’oceanico, l’azzurro si è già messo in tasca un assegno di 9.240 euro, destinato a salire in caso di avanzamento nel torneo. L’accesso in semifinale porterebbe il guadagno a 13.195 euro, mentre la qualificazione in finale varrebbe 19.795 euro. Nel caso in cui dovesse vincere il torneo, Sinner a quel punto metterebbe in tasca 24.880 euro.