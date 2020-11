La stagione di tennis volge ormai al termine, mancano solo le ATP Finals prima che cali definitivamente il sipario su un’annata difficile e complicata per via del Coronavirus.

L’appuntamento di Londra è già iniziato ieri con i primi match, ma non determinerà scossoni in classifica, con Djokovic già certo di chiudere al primo posto davanti a Nadal e Thiem. Per quanto riguarda gli italiani, Berrettini resta in top ten con la sua decima posizione, così come Fognini che non si schioda dal diciassettesimo posto. Al numero 33 c’è Sonego, mentre Sinner scala la classifica con la vittoria di Sofia, entrando in top-40 e piazzandosi al 37° posto.

Top 10 ATP (Ranking al 16.11.2020)

1 Novak Djokovic (Serbia) 11630

2 Rafael Nadal (Spagna) 9450

3 Dominic Thiem (Austria) 8325

4 Daniil Medvedev (Russia) 6970

5 Roger Federer (Svizzera) 6230

6 Alexander Zverev (Germania) 5125

7 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4625

8 Andrey Rublev (Russia) 3919

9 Diego Schwartzman (Argentina) 3455

10 Matteo Berrettini (Italia) 2875

Gli italiani:

10 Matteo Berrettini 3075

17 Fabio Fognini 2400

33 Lorenzo Sonego 1568

37 Jannik Sinner 1444

74 Stefano Travaglia 869

76 Salvatore Caruso 843

80 Marco Cecchinato 828

99 Gianluca Mager 725