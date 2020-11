Activision ha annunciato oggi il lancio in tutto il mondo dell’attesissimo Call of Duty®: Black Ops Cold War, una nuovissima puntata della serie più venduta di Call of Duty e un sequel diretto dell’amatissimo dai fan Call of Duty: Black Ops.

Il nuovo titolo infonde la cultura pop degli anni ’80 in un’avvincente cospirazione ambientata al culmine della Guerra Fredda. Nella Campagna, fatta di storie immaginarie, i giocatori devono fermare una trama in corso da decenni che potrebbe destabilizzare l’equilibrio globale del potere e cambiare il corso della storia. Il gioco offre una nuovissima generazione di combattimenti multiplayer online con un arsenale di armi ed equipaggiamenti della Guerra Fredda, in un’ampia varietà di nuove mappe e modalità. Black Ops Cold War regala anche una nuovissima esperienza Zombi cooperativa in modalità sopravvivenza.

Il titolo supporta il cross-play tra le console di attuale generazione e quelle della prossima, con una progressione incrociata in tutte le modalità. I giocatori godranno della più grande serie di contenuti post-lancio gratuiti nella storia di Black Ops in Multiplayer e Zombi, oltre a un ricco programma di eventi in-game della community.

“Con il lancio di oggi ha inizio la prossima fantastica esperienza di Black Ops attraverso la storia, il multiplayer e gli zombi in un sequel diretto di uno dei titoli più iconici di Call of Duty”, ha dichiarato Byron Beede, Executive Vice President e General Manager di Call of Duty, Activision. “Questo è solo l’inizio. I nostri giocatori potranno usufruire della più grande serie di contenuti gratuiti post-lancio, eventi della community e un costante supporto in Black Ops, oltre che a una stretta integrazione nell’ecosistema con Warzone. È un ottimo momento per giocare a Call of Duty”.

L’uscita del nuovo capitolo di Black Ops, la serie più venduta di Call of Duty, si aggiunge al lavoro di Call of Duty dopo le recenti versioni di Warzone e Modern Warfare, che, insieme a Call of Duty: Mobile, hanno portato Call of Duty a più di 100 milioni di utenti attivi mensilmente. Call of Duty: Mobile ha ora superato più di 300 milioni di download* in tutto il mondo.

Call of Duty: Warzone, free-to-play e gratuito per tutti, assumerà una nuova dimensione in quanto si integrerà con Black Ops Cold War e Modern Warfare. La progressione del giocatore sarà sincronizzata su tutti e tre i titoli e quella delle armi da Black Ops Cold War o Modern Warfare sarà condivisa con Warzone. A partire da ora, gli Operatori di Black Ops Cold War saranno disponibili in Warzone e a partire dal 10 dicembre, al lancio della Stagione 1, lo saranno anche le armi, consentendo ai giocatori di Warzone di accedere ai loro armamenti sia di Black Ops Cold War che di Modern Warfare.

Il sistema di Battle Pass continua a partire dalla Stagione 1 a dicembre con nuovi contenuti per Black Ops Cold War e Warzone. I giocatori possono progredire attraverso i Battle Pass giocando a uno dei tre giochi di Call of Duty.

Call of Duty: Black Ops Cold War è ora disponibile in tutto il mondo su PlayStation® 5 (Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Nord America, Singapore, Corea del Sud; nel resto del mondo dal 19 novembre), PlayStation® 4, Xbox Series X|S, Xbox One, e su PC, in un’esperienza completamente ottimizzata per Battle.net, il servizio di gioco online di Blizzard Entertainment. Il titolo è pubblicato da Activision, una consociata interamente controllata da Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), e sviluppato dai pluripremiati studi Treyarch e Raven Software con ulteriore supporto allo sviluppo da Beenox, Demonware, High Moon Studios, Activision Shanghai e Sledgehammer Games.