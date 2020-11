Cambia la mappa dell’Italia per quanto riguarda la suddivisione in zone, in serata il ministro della Salute Speranza firmerà un ‘ordinanza con la quale modificherà il colore di cinque Regioni. Passeranno da quella gialla a quella arancione: l’Abruzzo, la Basilicata, la Liguria, la Toscana e l’Umbria. Le modifiche entreranno in vigore a partire da mercoledì 11 novembre, dunque dopodomani rispetto alla giornata di oggi. “Il ministro Speranza mi ha anticipato poco fa l’esito della riunione che ha stabilito il passaggio dell‘Abruzzo, insieme ad altre quattro Regioni – Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana – nella zona arancione. Gli effetti del provvedimento che il ministro si appresta a firmare in serata avranno decorrenza dalla giornata di mercoledì”. Lo ha dichiarato il Presidente dell’Abruzzo, Marco Marsilio.