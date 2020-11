Se il tre è il numero perfetto allora con sei il divertimento si moltiplica: il weekend diventa un’arena sportiva grazie all’ampia offerta di eventi live e non che arricchisce la piattaforma passando dal calcio italiano e internazionale, alla MotoGP, Moto2 e Moto3 fino ad arrivare a contenuti originali come “La Mente nel Pallone-Visione“. Gli amanti dello sport avranno l’imbarazzo della scelta e stare a casa grazie a DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento) non sarà poi così male.

Venerdì 20 novembre

La Ligue 1 inaugura alle 21:00 il weekend con Monaco – PSG, con la capolista parigina che non ha alcuna intenzione di interrompere un inizio di campionato coi fiocchi.

Telecronaca: Andrea Calogero

Sabato 21 novembre

L’ottava giornata di Serie A TIM su DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento) si apre sabato 21 novembre alle 20:45 con la sfida tra Juventus e Cagliari.

Pre partita, in diretta dall’ “Allianz Stadium” di Torino con Diletta Leotta e Federico Balzaretti.

Telecronaca: Pierluigi Pardo, Dario Marcolin

Dal campo: Davide Bernardi

Alle 21:00 la Liga si infiamma con il match Atletico Madrid – Barcellona: tanta attesa nel vedere giocare Griezmann che da alleato è diventato avversario temibile per i colchoneros.

Telecronaca: Massimo Callegari

Domenica 22 novembre

Alle 15:00 appuntamento da non perdere con l’avvincente sfida Inter – Torino, frenate entrambe nell’ultimo match da un pareggio. Pre partita, in diretta dallo stadio “San Siro” di Milano con Giulia Mizzoni e Massimo Donati.

Telecronaca: Stefano Borghi, Massimo Gobbi

Dal campo: Marco Russo

Anche quest’anno DAZN sosterrà la campagna di sensibilizzazione della Lega Calcio e WeWorld Onlus “UN ROSSO ALLA VIOLENZA” contro la violenza sulle donne.

MOTOGP

Domenica 22 novembre

Per MotoGP, Moto2 e Moto3 è tempo di ultime gare: se nella massima serie abbiamo già un campione, diverso è il destino per le altre due classi dove i favoriti sono proprio due piloti italiani: Tony Arbolino per la Moto3 ed Enea Bastianini per la Moto2 (Guarda il GP del Portogallo live su DAZN).

Gara Moto3, ore 12:00: commento di Matteo Pittaccio e Manuel Poggiali

Gara Moto2, ore 13:20: commento di Matteo Pittaccio e Manuel Poggiali

Gara MotoGP, ore 15:00: commento di Niccolò Pavesi e Marco Melandri

LA MENTE NEL PALLONE

Tre nuovi episodi de “La Mente nel Pallone-Visione” arrivano in piattaforma per stravolgere le convinzioni che legano le emozioni allo sport e per portare gli appassionati nello strepitoso mondo di Davide Cassioli, il campione paralimpico che trasforma le difficoltà in grandi occasioni da cui trarre insegnamento (Attiva ora il tuo abbonamento).