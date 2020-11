Zlatan Ibrahimovic ha deciso di darsi alla pazza gioia sui social nel pomeriggio di oggi, festeggiando a modo suo la vittoria sull’Udinese, arrivata grazie ad una prodezza in acrobazia dell’attaccante rossonero.

Prima l’assist per Kessié, poi il sigillo finale che tiene il Milan in vetta alla classifica anche dopo il sesto turno di campionato. Una giornata da ricordare per Ibra, che ha deciso di festeggiarla prima prendendo in giro Brahim Diaz nelle Instagram Stories (“spettatore in prima fila dello show di Benjamin Button”), poi postando una foto della sua rovesciata con la didascalia: “perché correre quando puoi volare“. Non c’è che dire, anche stavolta Zlatan ha scelto un modo sobrio per incensare se stesso…