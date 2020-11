La Honda ha svelato il mistero sul possibile ritorno di Marc Marquez in pista per il GP di Valencia, annunciando come il pilota di Cervera salterà anche l’appuntamento iberico del prossimo week-end.

Al suo posto ci sarà ancora una volta Stefan Bradl, che affiancherà Alex Marquez: “sono molto contento che Honda abbia riposto nuovamente fiducia in me, così come sono contento di tornare a correre con la RC213V ancora una volta. Abbiamo fatto qualche test a Valentina in passato e ad Aragon abbiamo fatto un bel passo avanti con la moto. Credo che potremo avere un bel fine settimana ancora una volta, battagliando per posizioni importanti così come ho già fatto ad Aragon e Le Mans. Come sempre avviene in questo periodo dell’anno, le temperature a Valencia, specialmente alla mattina, potrebbero essere critiche. Dunque dovremo fare molta attenzione“.

La Honda ha fatto sapere che annuncerà i piloti per le gare di settimana in settimana, ma appare chiaro come ormai il ritorno in pista di Marc Marquez è rimandato al 2021.