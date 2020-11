Hanno fatto molto scalpore ieri le immagini girate nel Pronto Soccorso dell’Ospedale Cardarelli di Napoli, un video in cui è stato ripreso un uomo deceduto all’interno del bagno, lasciato lì steso senza che nessuno si occupasse di lui.

Una situazione assurda, che non è passata inosservata agli occhi di Matteo Salvini, che non ha perso tempo per attaccare duramente Vincenzo De Luca, governatore della Campania: “girano sul web immagini drammatiche. Riguardano un uomo deceduto in un bagno del Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Una preghiera e un pensiero, è un episodio di grande tristezza. Qualcuno ha notizie del governatore Vincenzo De Luca e delle sue dirette Facebook? Fatti da parte, lascia stare per il bene di Napoli e della Campania. Morire in un Pronto Soccorso con un governatore che si veste da Batman, insulta tutti e ora tace“.