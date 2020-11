Immagine macabre, che non si dovrebbero vedere in un ospedale, men che meno in uno italiano. Nella giornata di oggi, mercoledì 11 novembre 2020, presso l’Area Sospetti Covid del pronto soccorso del Cardarelli di Napoli è stato girato un video, in cui viene ripresa una persona deceduta all’interno del bagno.

I presenti sono riusciti a girare le immagini nel momento in cui i soccorritori si sono allontanati per prendere una lettiga cu cui adagiare il corpo. Impossibile stabilire la causa del malore, ma la direzione sanitaria ha doverosamente avviato ogni indagine necessaria. “È deprecabile – dice il direttore generale Giuseppe Longo – che eventi simili siano oggetto di strumentalizzazioni tese a costruire terribili e pericolose suggestioni nell’opinione pubblica”.

