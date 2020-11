L’intera Campania è da qualche giorno zona rossa, in base all’aumento dei contagi da Coronavirus registrato in queste settimane.

I cittadini di Napoli però non vogliono saperne di chiudersi in casa, in particolare i ragazzi, che non smettono di organizzare partite di calcio in centro. E’ successo anche ieri a Piazza Mercato, dove i carabinieri sono intervenuti per fermare quella sfida illegale. Molti giovanotti sono scappati, ma due non ce l’hanno fatta e sono stati multati dagli agenti che, non contenti, hanno anche sequestrato le due porte utilizzate per la partita.