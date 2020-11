Oggi potrebbe essere il giorno di Lewis Hamilton, quello in cui il pilota della Mercedes dovrebbe raggiungere i sette titoli mondiali in carriera, eguagliando il record di Michael Schumacher.

Dovrà perdere non più di 7 punti da Valtteri Bottas, un obiettivo non particolarmente complicato, considerando come sulla griglia di partenza il britannico parte sesto mentre il compagno nono. In pole c’è Lance Stroll per la prima volta nella sua carriera, accanto a lui un affamato Max Verstappen, pronto a regalare subito battaglia. Si spengono i semafori, ecco la partenza del GP di Turchia: