Ultima gara dell’anno in MotoGp, in Portogallo si chiude il Mondiale 2020 vinto da Joan Mir, riuscito a laurearsi campione del mondo una settimana fa a Valencia. Lo spagnolo ha conquistato il suo primo titolo in top class, avendo la meglio sui piloti della Yamaha e su quelli della Ducati, costretti ad assistere al trionfo dell’alfiere Suzuki. Oggi non c’è molto in palio, ma comunque il Gran Premio in programma a Portimao è pronto a regalare spettacolo, chiudendo al meglio una stagione particolare.

Il video della partenza del GP del Portogallo: