Un pensiero in meno per la Mercedes in vista del 2021, Toto Wolff infatti ha rivelato che continuerà a ricoprire il ruolo di team principal, mettendo fine alla telenovela sul rinnovo del suo contratto.

L’austriaco confermato tutto ai microfoni di ORF: “rimarrò a capo della squadra l’anno prossimo. In generale, penso che resterò almeno un altro anno. So che dovrò nominare e formare il mio sostituto e lui potrebbe lavorare al mio fianco il prossimo anno. Penso che le prossime due stagioni potrebbero offrire una situazione interessante dal punto di vista sportivo. Posso dire che finché mi piacerà vorrò continuare a fare quello che faccio“. Al momento dunque l’unica incognita in casa Mercedes resta quella relativa al futuro di Lewis Hamilton ma, considerando la permanenza di Wolff, è facile scommettere sul fatto che anche il britannico rimarrà a Brackley nel 2021.