Un undicesimo posto che non può soddisfare, un risultato deludente per Sebastian Vettel che domani partirà in sesta fila sulla griglia del Gran Premio del Bahrain. Il tedesco aveva provato a tentare l’assalto al Q3, tentando di prendere la scia di Leclerc, ma la presenza di Russell ha rovinato i suoi piani.

Interrogato da Sky Sport nel post qualifiche, Vettel ha ammesso: “perdevo sempre in rettilineo nei giri precedenti e allora avevamo cercato di pianificare l’out lap per avere un po’ di scia, ma non so cosa ha voluto fare Russell, so solo che si è messo in mezzo a me e Leclerc con le gomme soft. Peccato, è stata dura con un solo giro a disposizione. Domani gestendo bene le gomme possiamo portare a casa un bel bottino di punti, dovremo essere astuti come volpi a livello di strategia. Un solo giro potrà fare la differenza nell’economia della durata delle gomme, dovremo prendere le decisioni giuste al momento giusto”.