Clima tesissimo tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc dopo il Gran Premio del Bahrain, il motivo riguarda il contatto ravvicinato avvenuto dopo la seconda ripartenza, successiva al tremendo incidente di Grosjean.

Una situazione che ha fatto infuriare il tedesco, prima via radio e poi nel post gara: “Leclerc? La seconda partenza è stata anche peggio della prima. Nella prima aveva l’esterno, eravamo vicini e non avevo spazio. Ma la seconda credo sia stata non necessaria. C’era a malapena lo spazio. C’era lo spazio solo perché io sono stato attento a che non ci fosse un incidente tra di noi, dopo quell’episodio ho perso tanto terreno. Ho faticato per la posizione sulla griglia, per via delle gomme. Questo GP è stato difficile, abbiamo perso tanto terreno. Anche la macchina era difficile da guidare, ho perso tanto terreno fino alla fine”.