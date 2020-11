Giornata negativa per Sebastian Vettel in Bahrain, il tedesco ha chiuso entrambe le sessioni di prove libere al dodicesimo posto, dovendo fare i conti con numerosi problemi e con uno scarso feeling con la pista.

Interrogato a fine giornata, il pilota della Ferrari ha ammesso: “oggi nella prima sessione avevamo il sole. Invece nella seconda abbiamo girato dopo il tramonto. Tuttavia, forse a causa del periodo dell’anno nel quale ci troviamo, c’è stata molta meno differenza di temperatura tra le due sessioni rispetto alle edizioni precedenti della gara. Credo che quest’anno la pista di Sakhir non si adatti a noi così bene come in passato. Tuttavia abbiamo ancora del lavoro da fare e c’è margine per migliorare in vista di domani”.

Vettel poi ha parlato in vista della gara di domenica: “sappiamo che il tracciato è molto severo con le gomme. È difficile farle durare a lungo, credo però che sia lo stesso per tutti. Non è ancora ben chiaro quale sia la mescola che lavora meglio, di conseguenza quante soste sarà necessario fare. Prima però ci dobbiamo concentrare sulla qualifica, poi penseremo al Gran Premio, perché se è vero che i punti si assegnano domenica, è indubbio che più avanti parti e migliori sono le tue possibilità dal momento che si può puntare su più opzioni di strategia e di gestione delle gomme“.