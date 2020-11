Sebastian Vettel arriva in Bahrain con un sorriso più accentuato rispetto al passato, conseguenza del terzo posto ottenuto in Turchia, valso il 121° podio della sua carriera. Un risultato sorprendente, arrivato grazie all’errore di Leclerc all’ultima curva, ma comunque positivo per il morale del tedesco.

Interrogato in conferenza stampa sulla gara in Turchia, Vettel ha sottolineato: “è passato un po’ di tempo dal podio numero 120 a quello ottenuto in Turchia. Ma è anche vero che non ricordo tutti i podi e non è male poterne valutare 120 per scegliere quelli migliori. Posso confermare che è stata una sensazione ‘dolce’, anche perché al posto dello champagne nelle bottiglie credo ci fosse della… Sprite, quindi ancora più dolce del solito. È stato bello tornare sul podio dopo tanto tempo, così come ritrovarsi con un trofeo tra le mani. Dove l’ho messo? L’ho portato con me a casa e l’ho messo sul tavolo della cucina, e… credo che sia ancora lì a meno che qualcuno non lo abbia tolto“.

Sugli obiettivi della Ferrari in Bahrain, Vettel ha ammesso che sarà difficile salire sul podio: “non credo di sbagliarmi nel dire che difficilmente qui sarà bagnato, visto che siamo nel deserto, e complessivamente penso che sarà più difficile poter tornare sul podio. Ma siamo qui per questo, non si sa mai, il primo obiettivo è fare una bella gara e conquistare più punti possibili“.