Max Verstappen non è un pilota che le ha mai mandate a dire e, anche in questa particolare giornata per la Formula 1, ha regalato una delle sue solite perle. Il pilota olandese è rimasto scosso come tutti dopo l’incidente di Grosjean, ma non gli è mai passato per la testa l’eventualità di non ripartire dopo quel tremendo botto.

A chi glielo ha fatto notare nel post gara, Verstappen ha replicato in maniera piccata: “non so perché non avremmo dovuto ripartire dopo l’incidente di Grosjean. Se fossi stato io il capo della squadra e alcune persone mi avrebbero detto di non voler ripartire, li avrei cacciati a calci. Posso capire che non sia bello, ma quando vedi la persona che salta fuori e sta bene, tutto si resetta. Quando succede una cosa del genere la FIA, la F1 e la squadra tengono aggiornata la famiglia, il nostro compito è quello di tornare in pista”.