E’ tornato e ha subito messo in chiaro alcune cose, piazzandosi all’ottavo posto nella terza sessione di prove libere del GP d’Europa, andata in scena sul circuito di Valencia.

Valentino Rossi ha piazzato un ottimo tempo sul bagnato, purtroppo però non sufficiente per qualificarsi per la Q2 delle Qualifiche, visto che i tempi della giornata di ieri sono stati centrati sull’asciutto. Poco male però per il pilota della Yamaha, che si è sentito subito a suo agio sulla M1 nonostante il periodo di inattività causa Covid. Intervistato dopo le FP3, il Dottore ha ammesso: “è bello essere tornato in sella. Mi sono divertito, il mio passo nelle PL3 non è stato male ma purtroppo era impossibile cercare di eguagliare i tempi di ieri pomeriggio registrati sull’asciutto. In ogni caso è stata una buona sessione di prove”.