Sei zero consecutivi, un fardello pesantissimo che Valentino Rossi è costretto a portare su di sé alla vigilia di questo penultimo appuntamento del Mondiale 2020 di MotoGp.

Una settimana fa attendeva ancora il primo tampone negativo, oggi può essere certamente molto più tranquillo, dal momento che ha già la certezza di correre domenica. Si tratta di un appuntamento importante, dove Valentino Rossi proverà a concludere la gara con un bel piazzamento: “rispetto a sette giorni fa la situazione è molto più tranquilla e sicuramente vivremo questo fine settimana con molto meno stress. Ci potremo concentrare su come migliorare la prestazione dello scorso weekend che è stata senza dubbio insufficiente. È stato un peccato non portare a termine la gara domenica scorsa, ma per fortuna abbiamo subito l’opportunità di riscattarci. La nostra principale preoccupazione è stata l’assenza di grip, ci concentreremo su quell’aspetto”.