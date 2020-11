Valentino Rossi chiude la sua esperienza con il team ufficiale Yamaha con un dodicesimo posto, ovvero quello conquistato nel Gran Premio del Portogallo, l’ultimo del Mondiale 2020 di MotoGp. Il Dottore dal prossimo anno correrà con il team Petronas, dove affiancherà Franco Morbidelli, uno dei tanti piloti cresciuto nella sua Academy.

Un nuovo inizio per il pesarese, che ha parlato così subito dopo la fine della gara in Portogallo: “è stato un week end difficile, abbiamo fatto tanta fatica fin dal venerdì, ma in gara ce l’ho messa tutta perché ci voleva una gara dignitosa per salutare questo team che ha rappresentato una parte importante della mia vita. Qui ho passato 15 anni ed è stato un po’ come film molto bello, con un primo e secondo tempo. Sono stati intensi e belli entrambi, hanno rappresentato una parte importante della mia vita e della mia carriera: è di certo il team della mia vita e ora prevale solo la contentezza, ma la mia carriera va avanti. La gara di oggi? Purtroppo partivo troppo indietro e non ho mai trovato strada libera, ma alla fine il passo era buono, la scelta delle gomme era quella giusta ed eravamo tutti lì in un gruppone“.