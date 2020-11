Non è iniziato bene il fine settimana di Portimao per Valentino Rossi, costretto a chiudere la prima sessione di prove libere addirittura al diciannovesimo posto.

Problemi con il feeling e con il bilanciamento della moto per il Dottore, apparso notevolmente in difficoltà nel corso della mattina. La peggiore Yamaha del lotto quella di Rossi, molto più lento anche di Maverick Viñales, riuscito a piazzarsi al secondo posto dietro Miguel Oliveira. Il pesarese ha provato a spiegare i suoi problemi prima delle FP2: “Portimao è una pista veramente difficile, per ora non sono a mio agio con il bilanciamento della mia Yamaha. Dobbiamo lavorare per migliorare il feeling e vedremo se riusciremo a recuperare posizioni in classifica”.