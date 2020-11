Ha appeso i guantoni al chiodo nel 2005, subito dopo la sconfitta per ko tecnico subita contro Kevin McBride. Adesso però Mike Tyson è pronto a riprendersi la scena al centro del ring, tornando a combattere dopo 15 anni dal suo ultimo incontro.

Il pugile statunitense se la vedrà il 28 novembre con Roy Jones, in quella che sarà una sfida epocale tra due ex Campioni del Mondo dei pesi massimi. Lo scenario sarà lo Staples Center di Los Angeles, una cornice perfetta per il ritorno sul ring di Mike Tyson, il quale ha sottolineato di non essersi mai sentito così bene in vita sua: “sono The Rock, sono the Hulkster. Sto benissimo, sono nella migliore forma della mia vita, sembro una versione di me a 18 anni. L’ultima volta che ho avuto questo peso avevo 17-18 anni, sono molto contento di tutto quello che ho fatto. Sono pronto per tornare a combattere, è fantastico e non riesco a spiegarlo a parole”. L’incontro, che sarà puramente di esibizione e senza cinture in palio, sarà caratterizzato da 8 round da 2 minuti ciascuno, con il divieto di colpi duri.