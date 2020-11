Carlos Sainz Jr ha ancora tre gare da disputare al volante della McLaren, dopodiché potrà svestire la tuta del team di Woking per indossare finalmente quella della Ferrari, realizzando così il suo sogno. Lo spagnolo ha parlato senza sbottonarsi di quelli che saranno i primi mesi a Maranello, paventando la possibilità di usare la SF71-H per iniziare a prendere confidenza con la monoposto.

Il test per guidare la Ferrari 2021 sarà uno solo spalmato su tre giorni, da dividere tra lui e Leclerc, quindi Sainz potrebbe sfruttare alcune sessioni con la macchina vecchia per aumentare il proprio feeling: “una volta che lascerò la McLaren per diventare un pilota Ferrari, ci saranno molte riflessioni dietro le quinte per essere sicuro di arrivare alla prima gara il più preparato possibile. Ovviamente questa potrebbe essere un’opzione, ma rimango fedele alla McLaren e non voglio essere troppo distratto da ciò che potrebbero portare gennaio, febbraio e marzo. Posso già dirvi che un giorno e mezzo su una vettura di Formula 1, queste complesse vetture di Formula 1, non è sufficiente per preparare una stagione di F1. Non si arriva a conoscere i trucchi della vettura, o del volante, anche se provi al simulatore. Bisogna conoscere anche la squadra, quindi un giorno e mezzo è molto, molto poco e probabilmente non basta. Dovremo adattarci e dovremo trovare un modo per il più preparati possibile entro i limiti del regolamento“.