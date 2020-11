Ha lasciato la Juventus alla fine della scorsa estate per trasferirsi al Barcellona, inserito nell’operazione che ha portato invece Arthur in bianconero. Miralem Pjanic si gode questa sua nuova avventura in blaugrana, puntando a vincere più titoli possibili al fianco di Leo Messi.

In passato però avrebbe potuto vestire la maglia dell’Inter, come ammesso in un’intervista a Canal Plus: “ho avuto la possibilità di trasferirmi al Bayern Monaco o all’Inter in passato, ma non pensavo fosse il momento adatto. In più, potevo andare alla Juventus due anni prima di arrivarci, ma anche allora sentivo che non era il momento giusto. Rischiavo di perdere due anni in club dove a centrocampo giocavano regolarmente Paul Pogba, Andrea Pirlo e Arturo Vidal. Ora gioco per il Barcellona, il miglior club del mondo, con lo stile di gioco con il quale ho sempre voluto giocare, ma non sono ancora soddisfatto. Voglio avere l’opportunità di vincere grandi titoli”.