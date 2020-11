Il Gran Premio del Portogallo è stato l’ultimo per Danilo Petrucci in sella alla Ducati, il ternano infatti nel 2021 correrà con il team KTM Tech3, cominciando così una nuova avventura in carriera.

Un’ottima sistemazione per Petrux, considerando come andrà a guidare la moto che ha vinto proprio l’ultimo appuntamento di Portimao, grazie alla super prestazione di Miguel Oliveira. Interrogato sul proprio futuro, Petrucci ha ammesso: “ho sempre fatto del mio meglio in Ducati, ma non sempre ha funzionato. Ci sono sicuramente diverse cose di cui mi pento. Avrei potuto vincere la mia prima gara molto prima: ad Assen 2016 hanno interrotto la gara mentre ero in testa e poi la mia moto si è rotta. Nella gara successiva al Sachsenring sono caduto quando ero in testa. Nonostante ciò, sono comunque soddisfatto perché ho sempre dato il massimo”.

Petrucci poi ha rivolto un curioso ringraziamento a Dall’Igna: “ripensando al passato devo ringraziare Dall’Igna. La separazione prima ancora che la stagione entrasse nel vivo mi ha dato l’opportunità di lavorare con un altro produttore davvero competitivo. All’inizio della stagione nessuno pensava che la KTM sarebbe stata così veloce, ma ora i risultati parlano chiaro. Per questo sono contento che Gigi mi abbia licenziato a inizio stagione“.