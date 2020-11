Sergio Perez ha conquistato un ottimo secondo posto in Turchia, portando sul podio la Racing Point al termine di una gara complicata. Il messicano aveva anche perso la piazza d’onore nel corso dell’ultimo giro, salvo poi riprenderselo grazie all’errore di Leclerc.

Interrogato nel post gara, Perez ha svelato anche un sorprendente retroscena: “è stato incredibile, ho detto via radio al team che se avessimo fatto un altro giro con quelle gomme sarebbero esplose. E’ stato davvero difficile, alla fine era come guidare sul ghiaccio. Non avevo idea che Max mi stesse inseguendo con tutti quegli spruzzi e avendo gli specchietti appannati l’ho solo visto uscire largo e poi sparire. Anche il finale di gara con Charles è stato pazzesco. Ho fatto un piccolo errore in Curva 9 e lui mi ha superato, ma sono riuscito a ripassargli davanti in Curva 11 e poi lo ha superato anche Seb”.