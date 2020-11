La Yamaha si prepara a vivere un fine settimana particolare, ma non perché si correrà sul circuito di Portimao che in pochi conoscono. Il GP del Portogallo infatti sarà l’ultimo di Valentino Rossi con il team ufficiale, prima di scambiarsi la moto con Fabio Quartararo e passare così alla Petronas.

Un percorso che compiranno anche alcuni uomini della crew del Dottore, dunque saranno molte le persone che saluteranno la Yamaha in questo week-end. Per questo motivo, Maio Meregalli spera in un risultato positivo per salutarli come si deve: “Portimao è un foglio bianco per tutti e questo renderà il fine settimana decisamente interessante. Per noi sarà l’ultima gara con Valentino nel nostro box e in questo weekend saluteremo anche tanti altri veterani del gruppo con i quali abbiamo condiviso grandi soddisfazioni. L’obbiettivo ovviamente è ottenere il miglior risultato possibile per salutarli in maniera adeguata”.