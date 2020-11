Risultato deludente per la Ferrari nelle Qualifiche del GP del Bahrain, Vettel e Leclerc partiranno in sesta fila, conseguenza dei problemi avuti nel corso della Q2. Piazzamento complicato per i due alfieri in rosso, che dovranno scattare a centro griglia con tutti i pericoli del caso.

Nessuna resa però da parte del Cavallino, come ammesso dal ds Mekies: “qualifica difficile, come del resto ci aspettavamo alla luce di quanto si era visto ieri nelle prove libere. Come al solito i distacchi fra noi e i nostri avversari diretti di questa stagione sono piuttosto ridotti, ma ci sono mancati un paio di decimi per poter centrare l’obiettivo del passaggio in Q3 e, probabilmente, la bandiera rossa all’inizio di Q2 non ha giocato a nostro favore visto che Charles stava facendo davvero un bel giro”.

Il direttore sportivo della Ferrari poi ha proseguito: “abbiamo privilegiato la gara nella gestione odierna degli pneumatici, contiamo che questa scelta porti i suoi frutti domani. Siamo consapevoli che ci attende una corsa in salita, considerata la posizione sulla griglia di partenza ma sappiamo anche che ci sono una dozzina di vetture con un passo abbastanza simile. In una gara dove ci si può attendere più pit-stop, le diverse strategie potrebbero creare delle opportunità e il comportamento delle gomme sarà ovviamente uno dei fattori decisivi per il risultato. Ogni minimo dettaglio potrà fare la differenza e, come sempre del resto, cercheremo di fare il massimo per portare a casa quanti più punti possibile”.