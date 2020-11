Difficile da credere, però Jorge Lorenzo lo ha detto davvero. Le sue Instagram Stories sono lì a dimostrarlo, dunque ci sono anche le prove documentali di quanto da lui sostenuto.

Nel corso di un domanda/risposta sui social con i suoi followers, il pilota maiorchino ha indicato Valentino Rossi come il pilota più grande di tutti i tempi, mettendo alle sue spalle Marc Marquez, Giacomo Agostini, Mick Doohan e se stesso. Una classifica che in pochi si sarebbero aspettati, visti i trascorsi tra i due, ma Lorenzo anche questa volta ha voluto spiazzare tutti. Interrogato poi sul miglior pilota degli ultimi dieci anni, la classifica qui è cambiata visto che Rossi non è più riuscito a vincere un titolo dal 2009.

Al primo posto Lorenzo in questo caso ha piazzato Marc Marquez, seguito da Jorge e da Stoner. Infine, non è mancato uno schiaffo a Dovizioso, suo compagno in Ducati, considerato un gran piloti ma non un campione.