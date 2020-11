Ieri la notizia dalla Spagna della possibile separazione tra Cristiano Ronaldo e la Juventus per questioni economiche, oggi l’ammissione di Leonardo sui social di un possibile interessamento del PSG per CR7.

Due indizi importanti che spaventano i tifosi bianconeri, sicuramente non pronti a perdere il proprio campione alla fine di questa stagione. Il direttore sportivo dei parigini però ha aperto a questa clamorosa operazione, catalogandola come opportunità di mercato: “è normale che sia associato al Psg perché il Psg fa parte di quella cerchia ristretta di club che potrebbero permetterselo. Anche se la situazione è complicata per tutti, il mercato è una questione di opportunità, al di là della programmazione. A volte succedono cose straordinarie. Ma non è stato così durante l’ultimo mercato“.