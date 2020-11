Polemiche roventi in casa Ferrari dopo il GP del Bahrain, scaturite dopo il confronto ravvicinato in pista tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc, arrivati a tanto così subito dopo la ripartenza successiva all’incidente di Grosjean.

Il tedesco si è lamentato via radio e poi nel post gara, ricevendo l’immediata riposta del compagno di squadra, che ha sottolineato come si sia trattato di una normale situazione di gara. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Leclerc ha ammesso: “onestamente io non ho visto se sono stato troppo aggressivo, c’era dello spazio in Curva 1 e sono andato lì, niente di eccezionale. Ho fatto la mia curva, ora riguarderò le immagini per essere più sicuro di quanto sia successo. Forse sì o forse no, dal mio punto di vista non ho fatto niente di speciale“.