Il week-end dell’anno scorso in Bahrain ha lasciato un sapore dolce amaro a Charles Leclerc, capace di prendersi la pole position in qualifica e di chiudere sul podio la gara, fallendo il successo per un problema tecnico.

Quest’anno la situazione sarà diversa considerando la superiorità della Mercedes, ma il monegasco della Ferrari ha comunque la voglia di fare bene, per raggiungere il terzo posto nella classifica Costruttori: “l’obiettivo è questo, ma realisticamente penso che sarà molto, molto difficile. Per riuscirci dobbiamo mettere in fila tre weekend perfetti, concentrandoci sul nostro lavoro per estrarre il massimo possibile. Ma resta comunque un obiettivo non facile da raggiungere, credo che influirà molto la costanza di risultati nell’arco delle tre gare, da parte nostra ci proveremo e daremo il massimo per farcela“.