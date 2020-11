Juan Laporta ha intenzione di ricandidarsi alla presidenza del Barcellona, dopo aver guidato il club catalano dal 2003 al 2010 costruendo la super squadra che con Pep Guardiola vinse di tutto e di più.

A distanza di dieci anni, l’ex numero uno blaugrana ha intenzione di riprendersi la poltrona, concorrendo alle prossime elezioni in programma nel marzo del 2021. L’obiettivo è quello di riportare in alto il Barcellona, partendo dalla riconferma di Leo Messi: “sicuramente ha delle offerte e nella vita può succedere di tutto. Ma le offerte per Leo ci sono sempre state. Nel 2006 è venuto Moratti, disposto a pagare 250 milioni di euro per lui, e gli dissi no. Quando sarà il momento, parleremo per aiutarlo a decidere cosa è meglio per il Barcellona e per lui. So che ci ascolterà”.