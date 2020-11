Dieci gol in campionato, primo posto in classifica e un Milan sempre più arrampicato sulle sue spalle. Zlatan Ibrahimovic è l’uomo in più dei rossoneri, lo dimostrano le responsabilità affidategli da Pioli, che lo considera senza dubbio il leader della sua squadra.

Il super momento di forma che vive il totem di Malmoe gli ha permesso di vincere anche il dodicesimo Pallone d’Oro svedese della sua carriera, un riconoscimento prestigioso che Ibra ha accolto con piacere. L’attaccante del Milan ha parlato a Sport Bladet dopo la consegna del premio, soffermandosi anche sull’infortunio alla coscia: “non è niente di grave, dovrei saltare solo una o due settimane. Se mi manca la Nazionale? Sì. Voglio vedere la Friends Arena piena e con la maglia gialla della nazionale. Se mi manca? Ovviamente. Quello a cui non manca nulla ha già concluso la sua carriera. E io non ho finito la mia carriera. Sento che sono ancora vivo, posso esibirmi e ottenere ciò in cui sono bravo. Poi i risultati parlano da soli, ed è un onore ogni volta che vinci il Pallone d’Oro. Ma senza il duro lavoro non ottieni nulla in cambio. A questa età c’è molta mentalità. Poi ho le mie qualità, il mio talento, ma penso che sia tutto nella mia testa. Se vuoi, puoi”.

Sul ritorno al Milan, Ibrahimovic ha svelato: “prima di Natale, il Milan ha perso malamente contro l’Atalanta e così mi hanno chiamato. Quindi c’erano Milan e Bologna. Mi sono detto: ‘Dove posso avere la massima adrenalina?’. Ogni giorno quando ti svegli alle otto hai dolore al corpo, ma devi andare in palestra e fare tutto quello che fai per sentirti in forma. Per affrontarlo ogni giorno devi far pompare l’adrenalina, devi essere motivato. Devi avere obiettivi da raggiungere. E nel mio caso non è un contratto. Allora ho detto a Mino: ‘Chi ha più bisogno di me?’. E lui mi ha semplicemente risposto: ‘Il Milan! Solo tu puoi fare del Milan quello che era il Milan. Quando sento dire che la gente non capisce cosa posso fare a 39 anni è esattamente ciò che mi innesca e mi fa venir voglia di fare di più. Questo è il motivo per cui mi alzo alle sette ogni mattina quando mi fa male tutto il corpo. È ora che devo dimostrare che posso, che lo farò, che voglio. È la pressione che metto su me stesso, è quella la sfida. Quando è così difficile e tu riesci ancora, la sensazione che provi è impossibile descriverla“.

Infine, Ibra ha raccontato la sua esperienza con il Coronavirus: “non è stato grave, solo un paio di settimane. Mi fecero abbandonare l’allenamento, feci un sacco di domande. Mi hanno rifatto il test tre volte per essere sicuri, così sono rimasto a casa. Dopo tre giorni avevo mal di testa, ma non ho capito se era dovuto all’essere intrappolato, ripetevo le stesse cose tutto il tempo. Poi ho iniziato ad avere mal di schiena quando dormivo: mi svegliavo alle tre del mattino, dovevo prendere delle pillole: sono contrario ma dopo dieci minuti i dolori erano scomparsi. Al quinto giorno non sentivo più i sapori, né del cibo, né del caffè. Ho cominciato ad allenarmi solo dopo una settimana: prima non ci riuscivo, nonostante avessi un piano per allenarmi in casa come chiunque risulti positivo. Mi stancavo subito, ma era voluto perché volevo far funzionare il cuore e aumentare il battito cardiaco. Non ho avuto altri sintomi. Ora ho riavuto il gusto ma l’olfatto non è ancora al 100%. È una seccatura ma potrebbe essere anche un raffreddore. Cosa fare? Dobbiamo continuare a vivere, sapendo che il coronavirus fa parte delle nostre vite, come l’influenza“.