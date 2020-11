Non ha ancora digerito quanto gli è successo, quei quattro anni di squalifica pesano come un macigno sull’animo di Andrea Iannone, che oggi si è presentato a Valencia per tornare a respirare l’aria del paddock e del box.

Il pilota di Vasto è stato intercettato da Sky Sport MotoGp, rivelando durante l’intervista di avere ancora molto da dare a questo sport: “la squalifica di 4 anni è una cosa molto pesante per me da digerire, ma ci tenevo a venire a Valencia perché mi sentivo di dover ringraziare tutta la famiglia della MotoGP, non mi hanno mai abbandonato in questo lungo e travagliato periodo. Rivola così come tutto il gruppo Aprilia è stato straordinario, mi hanno supportato dall’inizio alla fine, anche se ancora non è finita. Non mi aspettavo tutto questo affetto. Anche i tifosi sono stati fantastici, non dimenticherò mai tutto questo, nel bene e nel male“.