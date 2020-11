Spesso il nome di Lewis Hamilton è stato accostato alla Ferrari, ma il diretto interessato ha sempre sottolineato come sarà quasi impossibile vederlo con una tuta rossa addosso. Non per ciò che il Cavallino rappresenta nel mondo delle corse, ma per fattori esterni che non lo hanno mai convinto.

A spiegarlo è proprio Hamilton a GQ: “io in Ferrari? Non succederà. Sono sempre stato positivo verso la Ferrari, ho visto Michael vincere lì. Sono sempre stato un fan della Ferrari. Ricordo che una delle prime auto che ho comprato è stata una Ferrari. Penso che sia una squadra e un marchio estremamente iconico. Nella mia epoca ci sono state cose che ho visto nelle quali non vedo necessariamente rispecchiati i miei valori ed il mio approccio, tuttavia immagino che ogni pilota abbia sognato come sarebbe stato sedersi nell’abitacolo rosso. Non voglio mancare loro di rispetto, ma quando mi ritirerò voglio lavorare con Mercedes per aiutarli ad essere ancora migliori nel mondo esterno”.