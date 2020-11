Romain Grosjean ha deciso di metterci la faccia e di tranquillizzare tutti in prima persona, dopo il terribile incidente che lo ha visto protagonista durante il primo giro del Gran Premio del Bahrain.

Il francese, ricoverato presso l’ospedale di Manama dove rimarrà per tutta la notte, ha postato sui social un video messaggio con cui ha fatto sapere di essere in buone condizioni, nonostante le mani fasciate per le ustioni. Sorridente ma provato, il pilota della Haas ha ringraziato tutti per il sostegno e la vicinanza: “ciao a tutti, volevo dirvi che sto bene, volevo ringraziarvi per tutti i vostri messaggi di sostegno e per l’aiuto della FIA e dei medici. Spero di vedervi presto“.

