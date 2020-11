Una giornata positiva per la Ferrari in Turchia, Vettel e Leclerc sono riusciti ad arpionare il terzo e quarto posto, fornendo una prestazione davvero convincente, seppur condita da qualche errore.

Mattia Binotto ha seguito da casa il lavoro della Ferrari, esprimendo le sue sensazioni in collegamento con Sky Sport F1: “abbiamo pagato qualche errore di troppo, non solo l’ultimo giro ma anche in partenza. La squadra si è comportata comunque molto bene. È stata una bella gara da parte nostra. Sono molto contento per Vettel, si merita il podio ed è stato bello vederlo complimentarsi con Hamilton. Ha gestito la gara molto bene, ottima la gestione delle gomme, è stato veloce e sono felice per il podio che è riuscito ad agguantare. Leclerc? Capisco la sua delusione, siamo delusi con lui. Si è dimostrato molto veloce, ha dato dimostrazione del suo talento ma ha pagato gli errori come la partenza o qualche lungo: senza quegli errori poteva puntare al secondo posto”.

Il team principal della Ferrari poi ha annunciato la sua assenza anche in occasione dei due Gran Premi di Sakhir: “in generale i piloti sono stati molto bravi, perché è stata una gara difficile, con condizioni molto particolari. Abbiamo visto una vettura competitiva, è questo il punto più importante perché significa che abbiamo capito la direzione di sviluppo. Miglior gara dell’anno con me a casa? Vi annuncio che sarò a Maranello anche per il GP di Sakhir“.