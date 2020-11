Ha destato parecchio scalpore quanto avvenuto qualche giorno fa sui social, dove una modella brasiliana ha ricevuto su una proprio foto hot il like di Papa Francesco, presumibilmente del social manager che gestisce l’account del Pontefice.

Una situazione che non è passata certamente inosservata agli occhi del Vaticano, che ha deciso di aprire un’indagine per capire come si siano svolti i fatti. La Santa Sede ha chiesto l’aiuto di Instagram per far luce sulla questione, come rivelato da un portavoce al Guardian: “possiamo escludere che provenga dalla Santa Sede, e ci siamo rivolti a Instagram per ottenere delle spiegazioni“.