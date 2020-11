Ha aspettato la fine del Mondiale 2020 per operarsi Jack Miller, finito sotto i ferri per la rimozione di alcune placche che aveva inserito nel 2016 per stabilizzare tibia e perone. L’australiano, che nel 2021 correrà con la Ducati, si era infortunato durante un allenamento di motocross in Spagna, operandosi in fretta e furia per rientrare a tempo di record per la prima gara del Mondiale, in programma a Losail. Ora, a distanza di quattro anni, Miller ha rimosso quelle placche e ha postato una foto della gamba operata sui social: un’immagine non adatta ai deboli di cuore: