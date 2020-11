Nuove anticipazioni per quanto riguarda il Dpcm che verrà annunciato il prossimo 3 dicembre, nel quale verranno inserite le misure anti-Coronavirus da rispettare durante il periodo natalizio.

Stando alle ultime indiscrezioni, i ristoranti dovrebbero rimanere chiusi a Natale e Santo Stefano, mentre il coprifuoco verrà confermato dalle 22 alle 6 di mattina. I negozi potranno rimanere aperti anche con orari prolungati, così da evitare assembramenti per le compere natalizie. Gli store potranno rimanere con le serrande alzate anche dopo le 21, ma non oltre le 22. Confermato il blocco della mobilità tra le Regioni, solo i residenti possono tornare a casa. Restano sul tavolo poi altre ipotesi, come la possibilità di concedere ai domiciliati in una Regione diversa da quella di residenza di tornare a casa.