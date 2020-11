Spunta una nuova opportunità per Mario Balotelli, ancora alla ricerca di una nuova squadra dopo la fine del suo contratto con il Brescia.

L’attaccante italiano, che si sta allenando in questi giorni con un club di Serie D, ha postato sui social un video di congratulazioni con Leven Santos e Fabio Cordella per aver vinto le elezioni presidenziali al Vasco da Gama, concludendo il proprio saluto con un “ci vediamo presto“. Parole che hanno spinto i protagonisti citati sia a repostare il video che a spingere i tifosi a sognare un possibile arrivo di Balotelli. La strada però è in salita, perché sia Mario che il suo entourage hanno sempre sottolineato di voler rimanere in Italia. Non è però detta l’ultima parola, dunque nei prossimi giorni non è escluso che emergano importanti novità.