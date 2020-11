Valentino Rossi rischia seriamente di non prendere parte al Gran Premio d’Europa, il pilota della Yamaha infatti è risultato positivo al tampone effettuato ieri e dunque il team è stato costretto a scegliere il suo sostituto. Si tratta di Garrett Gerloff, pilota americano che corre in Superbike con la Casa di Iwata, la quale ha scelto questo rider esordiente per prendere il posto di Rossi.

Tuttavia, non è ancora detta l’ultima parole: oggi il pesarese si sottoporrà ad un nuovo tampone e, in caso di esito negativo, svolgerà un altro test per poter entrare nella bolla. Questo il comunicato della Yamaha: ‘Il team Monster Energy Yamaha MotoGP ha designato Garrett Gerloff del GRT Yamaha WorldSBK Team come pilota di riserva per sostituire Valentino Rossi nel caso in cui l’italiano non fosse in grado di soddisfare il requisito dei due test PCR negativi necessari per poter prendere parte a questo Gran Premio d’Europa del fine settimana. Dopo i due weekend del Gran Premio ad Aragon ad ottobre, dove Maverick Viñales è stato l’unico pilota in pista del Monster Energy Yamaha MotoGP, il team è lieto di annunciare di aver aggiunto il pilota GRT Yamaha WorldSBK Garrett Gerloff alla sua potenziale formazione di piloti per il Gran Premio d’Europa“.

La nota poi prosegue: “se Rossi non fosse in grado di soddisfare il requisito di due risultati negativi ai test PCR necessari per poter prendere parte all’evento GP di questo fine settimana, l’americano sostituirà Rossi. L’ultimo test PCR di Rossi, effettuato martedì 3 novembre, è stato positivo al Covid-19. Tuttavia, oggi (mercoledì 4 novembre) l’italiano sarà sottoposto a un nuovo test. Se dovesse risultare negativo, avrà ancora abbastanza tempo per completare il secondo test PCR richiesto e volare a Valencia. Se Rossi dovesse essere ritenuto “unfit” a guidare a Valencia, Gerloff sarà supportato dal solito gruppo di lavoro del numero 46 per la sua primissima esperienza di guida a bordo di una YZR-M1″.