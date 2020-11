Un’atmosfera particolare, una notte diversa da tutte le altre. Una partita che il Napoli non avrebbe mai potuto sbagliare, soprattutto sotto gli occhi di Diego Armando Maradona, rimasti fissi sul terreno di gioco per tutti i 90 minuti dall’alto del suo maxischermo.

Uno spettacolo esaltante quello fornito dagli azzurri, capace di annientare la Roma e rifilarle un 4-0 rotondo, che interrompe la striscia di tre vittorie consecutive dei giallorossi. Un successo che serve alla squadra di Gattuso di agganciare e superare quella di Fonseca, rilanciandosi alla grande e regalando ai propri tifosi un sorriso dopo giorni di tristezza. A guidare la squadra ci pensa Lorenzo Insigne, che si traveste da Maradona e segna una punizione splendida in quella porta che vide la magia di Diego contro la Juventus. Da calcio piazzato a calcio piazzato, una magia azzurra che rende ancora più dolce la notte del San Paolo, dedicata in tutto e per tutto al Pibe, come anche i gol di Ruiz, Mertens e Politano che mettono il punto esclamativo sulla vittoria esagerata del Napoli.

Un successo che fa felice anche il Milan, che resta a più cinque sulle dirette inseguitrici, dando il via alla prima mini fuga di questa stagione. Di strada ce n’è tanta da fare, ma questo campionato sta già regalando emozioni e colpi di scena, con tante protagoniste pronte a sparigliare le carte in tavola per rendere più avvincente una corsa scudetto già di per sé esaltante.